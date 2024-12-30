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Ковалёв: Усик сказал после реванша с Фьюри, что мог провести ещё один бой в тот же вечер

Ковалёв: Усик сказал после реванша с Фьюри, что мог провести ещё один бой в тот же вечер
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Хороший бой. Александр был великолепен, как и всегда, хорошая работа. Александр снова сотворил историю.

Было ли ему проще в реванше? Да. Он сказал это своему менеджеру, он у нас общий. Александр сказал, что мог бы провести ещё один бой в тот же вечер», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

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