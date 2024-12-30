«Он и вправду хорош». Сергей Ковалёв рассказал об опыте работы с Усиком

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв рассказал об опыте работы в ринге с действующим лидером супертяжёлого дивизиона украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO).

«Это не был спарринг. Мы двигались друг напротив друга и слегка касались руками. Мы не спарринговали, это была игра.

Что я почувствовал, так это то, что Александр очень неудобный. Он очень хорошо чувствует дистанцию, отличный тайминг… Он хорош, правда, очень хорош, как технически, так и тактически. Отличное мышление в ринге», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

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