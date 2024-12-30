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«Он не делал этого». Британский экс-чемпион назвал ошибку Фьюри в реванше с Усиком

«Он не делал этого». Британский экс-чемпион назвал ошибку Фьюри в реванше с Усиком
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Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон прокомментировал поражение соотечественника Тайсона Фьюри в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Начало боя получилось конкурентным. Хотя зачастую Тайсон реагировал на эпизоды, а не создавал их. Он вышел на ринг нацеленным, и мне это понравилось. Он был собран и не занимался глупостями. Но есть один момент.

Он вышел на ринг с плохими намерениями, но не знал, как их реализовать. После каждого своего удара он брал слишком большие паузы. За весь бой он считаные разы бил интуитивно. А чем хороши спонтанные удары? Они самые успешные. Их невозможно «прочитать». В первом бою лучшие удары Фьюри, апперкоты, были спонтанными», — приводит слова Нельсона издание Manchester World.

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