Сергей Ковалёв заявил, что не собирается завершать карьеру в 41 год

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (34-5-1, 29 KO) заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Мои планы на 2025 год? Мы работаем над тем, чтобы устроить бои, а затем я попытаюсь устроить реванш с Сафаром», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Сергею Ковалёву 41 год. В своем последнем бою, состоявшемся в мае, россиянин проиграл единогласным решением шведу Робину Сафару. Поражение стало для него пятым в карьере. Отметим, что Ковалёв провел всего два поединка с 2019 года.

Материалы по теме Ковалёв: Усик сказал после реванша с Фьюри, что мог провести ещё один бой в тот же вечер

Сергей Ковалёв показал тренировку в своём домашнем зале