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«Это стало решающим фактором». Экс-чемпион объяснил победу Усика в реванше с Фьюри

«Это стало решающим фактором». Экс-чемпион объяснил победу Усика в реванше с Фьюри
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг) британец Лоуренс Околи прокомментировал поражение соотечественника Тайсона Фьюри в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Великолепный бой. Я считаю, что Усик победил. Повлиял ли вес Фьюри? С какой стороны посмотреть. Фьюри должен был давить на него, но всё пошло не по плану, потому что Усик выдержал прессинг. В заключительных раундах функциональная подготовка стала решающим фактором. Фьюри должен выбрасывать на три-четыре удара больше в разменах, вот почему он упустил преимущество», — сказал Околи в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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