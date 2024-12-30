Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер: дю Плесси показал, как нужно побеждать Адесанью

Уиттакер: дю Плесси показал, как нужно побеждать Адесанью
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о титульном поединке между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC 305 в августе.

Напомним, дю Плесси победил техническим нокаутом в четвёртом раунде, защитив чемпионский титул.

«Я считаю, Дрикус показал, как нужно побеждать Адесанью. Нужно заставлять его чувствовать себя некомфортно, идти на него, давить на него и заставлять нервничать. И не давать ему пространства для боя», — сказал Уиттакер в подкасте MMAcrade.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер назвал фаворита в бою Адесаньи и Имавова

Бывший чемпион UFC Адесанья сцепился на улице с мужчиной и плюнул в него

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android