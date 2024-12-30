Уиттакер: дю Плесси показал, как нужно побеждать Адесанью

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о титульном поединке между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC 305 в августе.

Напомним, дю Плесси победил техническим нокаутом в четвёртом раунде, защитив чемпионский титул.

«Я считаю, Дрикус показал, как нужно побеждать Адесанью. Нужно заставлять его чувствовать себя некомфортно, идти на него, давить на него и заставлять нервничать. И не давать ему пространства для боя», — сказал Уиттакер в подкасте MMAcrade.

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