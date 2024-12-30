Виталий Сланов оценил 2024 год в профессиональном боксе
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Именитый российский тренер Виталий Сланов подвёл итоги 2024 года в профессиональном боксе.
«Хороший год и хорошие поединки. Было очень много больших боёв. Мне понравился тот, в котором выступили Мадримов и Кроуфорд. Никто не ожидал, что поединок получится очень конкурентным.
Много было напряжённых боёв. Например, у Бетербиева и Бивола. Классный получился поединок. А по значимости – великий. Хотя действий было очень мало. Несколько серий от Бивола и давление от Бетербиева. А попаданий было не очень много. Но значимость боя была колоссальная. Интересно очень было смотреть», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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