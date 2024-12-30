Камил Гаджиев назвал Павловича «разочарованием года» в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев подвёл итоги 2024 года в смешанных единоборствах, упомянув и об отечественном тяжеловесе UFC Сергее Павловиче.

«Разочарование года в UFC? Два боя проиграл, хотя мы ждали от него титула. Мне кажется, ему не хватает качественного подхода к тренировочному процессу. Раньше он был молодой и перспективный, а теперь это мастодонт. И он должен быть на другом уровне. А к тренировочному процессу есть вопросы», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, Павлович выступил один раз в 2024 году. На турнире UFC on ABC 6 он проиграл единогласным решением соотечественнику Александру Волкову.