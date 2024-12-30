Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев назвал Павловича «разочарованием года» в UFC

Камил Гаджиев назвал Павловича «разочарованием года» в UFC
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев подвёл итоги 2024 года в смешанных единоборствах, упомянув и об отечественном тяжеловесе UFC Сергее Павловиче.

«Разочарование года в UFC? Два боя проиграл, хотя мы ждали от него титула. Мне кажется, ему не хватает качественного подхода к тренировочному процессу. Раньше он был молодой и перспективный, а теперь это мастодонт. И он должен быть на другом уровне. А к тренировочному процессу есть вопросы», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, Павлович выступил один раз в 2024 году. На турнире UFC on ABC 6 он проиграл единогласным решением соотечественнику Александру Волкову.

Материалы по теме
Камил Гаджиев ответил, что нужно сделать Махачеву, чтобы стать суперзвездой UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android