Сланов высказался о реванше Бивола и Бетербиева

Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о предстоящем реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Осторожничали. В Бивола вообще трудно попасть. Но Бетербиев старался, обострял. Бивол особенно ничего не делал. Несколько атак всего было. Поэтому мнения и разошлись. Многие до сих пор спорят относительно того, кто выиграл. И приводят свои доводы на этот счёт.

Очень интересно будет посмотреть повторный поединок. Думаю, что там будет интереснее. Они сделают выводы. Поэтому второй поединок получится намного более интересным», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.