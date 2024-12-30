«Он очень плохо держит удар». Сланов высказался о кризисе Джошуа

Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о последних выступлениях двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Не знаю… Он уже не тот, что был с Кличко. После этих поражений Эй Джей уже не вернётся на прежний уровень. Конечно, он большой чемпион. Мощный, обученный. Но у него есть слабое место. Он очень плохо держит удар. Хотя Джошуа нормально провёл второй бой с Усиком. Но на прежний уровень он больше не выйдет, это понятно», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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