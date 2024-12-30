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Виталий Сланов назвал лучшего боксёра 2024 года

Виталий Сланов назвал лучшего боксёра 2024 года
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Именитый российский тренер Виталий Сланов назвал, по его мнению, лучшего боксёра в 2024 году.

«Очень прилично выглядит Наоя Иноуэ. Он проводит бои, прекрасно показывает себя. Кроуфорд шикарен, несмотря на возраст. Показывает великолепный бокс. Выбирать нужно из этих двух парней. Ну и, конечно, Усик. Бетербиев тоже заслуживает быть в этом списке. Но Иноуэ хочется из всех них выделить.

Он реально очень крут. Очень острый, хороший, яркий. Его критикуют, но он с любым выходит и разбивает. Одного досрочно, второго. Иногда проводит напряжённые битвы. Но всё равно выходит и выигрывает. Кажется, что его не за что критиковать. Кроуфорд намного аккуратнее. Он избегает подобных ситуаций», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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