Виталий Сланов: разочарование года? Райан Гарсия

Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о звёздном американском полусредневесе Райане Гарсии (24-1, 20 KO), отличившемся чередой скандалов в 2024 году.

«Ни от кого особенно больших успехов я и не ожидал. Но много авансов было выписано Райану Гарсии. А он только и делает, что болтает. Да, выиграл у Хейни, но был на 10 кг больше. Не сделал вес. Причём не сделал специально. А в бою был вообще огромным. Поэтому разобрал Девина. Но потом оказалось, что был на допинге», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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