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Биспинг: если Анкалаев выйдет драться с Перейрой, то будет нокаутирован

Биспинг: если Анкалаев выйдет драться с Перейрой, то будет нокаутирован
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Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг высказался о возможном титульном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Анкалаев борется не как Хабиб, но определённо умеет это делать. Правда, он говорит, что не собирается бороться с Перейрой… Если он выйдет драться с Алексом и вступит в размен, то будет нокаутирован», — приводит слова Биспинга TNT Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

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