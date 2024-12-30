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Гаджиев назвал лучшего российского бойца в 2024 году — он не дерётся в UFC

Гаджиев назвал лучшего российского бойца в 2024 году — он не дерётся в UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал, по его мнению, лучшего российского бойца MMA в 2024 году.

«Беспрецедентное доминирование в лиге, где всё более объективно. Там люди двигаются по сетке Гран-при и не дерутся, исходя из какого-то рейтинга. Там есть полуфиналы и финал, поэтому Шамиль просто красавец, лучший российский боец за рубежом», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Шамилю Мусаеву 30 лет. В 2024 году уроженец Дагестана провёл четыре поединка, в трёх из них победив досрочно и выиграв Гран-при американского промоушена PFL в полусреднем весе (до 77 кг).

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