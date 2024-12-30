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Виталий Сланов назвал боксёров, которых считает открытием года

Виталий Сланов назвал боксёров, которых считает открытием года
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Именитый российский тренер Виталий Сланов перечислил боксёров, заявивших о себе в 2024 году.

«Мало кто говорит про Бахрама Муртазалиева. Но по одному бою его тоже сложно включать. Но с Цзю он продемонстрировал себя во всей красе. Цзю – с именем. Да, с отцовским, но всё равно. И так ярко у него выиграть… Я просто знаю историю Бахрама. Как он выходил с любительских боёв, тренировался на Урале. Через что прошёл и какую работу проделал. Ему большой респект.

Есть ещё Опетайя. Но он вряд ли может считаться именно открытием. Он состоялся и до этого. Я уже говорил, что он – супербоксёр. А ещё есть Кабайел. Он приятно удивил. Он вырос, уничтожил Санчеса, Махмудова. Правда, с россиянином всё было ожидаемо», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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