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Двалишвили оценил важность боя с Умаром Нурмагомедовым для своей карьеры

Двалишвили оценил важность боя с Умаром Нурмагомедовым для своей карьеры
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили оценил важность предстоящего боя с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Умар из семьи Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру непобеждённым. У Умара есть ещё один брат, и он тоже не знает поражений. Нанести Умару первое поражение – серьёзное достижение. У меня уже были хорошие победы в UFC, но в своём дивизионе я не побеждал только Умара», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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