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Бетербиев рассказал о своём желании перед реваншем с Биволом

Бетербиев рассказал о своём желании перед реваншем с Биволом
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев в преддверии Нового года рассказал, что хотел бы стать космическим туристом и полетать на ракете.

«Не раз говорил о том, что хотел бы попробовать полететь в космос. Честно говоря, летать не люблю, но ради такого точно бы согласился сесть в ракету. Может быть, когда-нибудь у меня будет такая возможность стать хотя бы космическим туристом, поскольку космонавтом стать не получилось. А пока есть дела поважнее – продолжаем готовиться к бою», — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Бетербиева 21 победа в 21 поединке. 22 февраля 2025 года он проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом. В первом бою победу одержал Артур.

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