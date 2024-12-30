Бетербиев рассказал о своём желании перед реваншем с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев в преддверии Нового года рассказал, что хотел бы стать космическим туристом и полетать на ракете.

«Не раз говорил о том, что хотел бы попробовать полететь в космос. Честно говоря, летать не люблю, но ради такого точно бы согласился сесть в ракету. Может быть, когда-нибудь у меня будет такая возможность стать хотя бы космическим туристом, поскольку космонавтом стать не получилось. А пока есть дела поважнее – продолжаем готовиться к бою», — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Бетербиева 21 победа в 21 поединке. 22 февраля 2025 года он проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом. В первом бою победу одержал Артур.

Артур Бетербиев посетил реванш Усик — Фьюри: