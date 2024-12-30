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Россия завершила 2024 год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах ММА, опередив США

Россия завершила 2024 год на первом месте по числу чемпионов в топ-лигах ММА, опередив США
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Российские бойцы на конец 2024 года удерживают пояса в девяти дивизионах лидирующих мировых ММА-промоушенов, среди которых UFC, PFL, Bellator, ONE и RIZIN.

Таким образом, по итогам 2024 года Россия занимает первое место по количеству чемпионов в мировых топ-лигах смешанных единоборств, опережая США (7 чемпионов) и Бразилию (5).

Напомним, чемпионами своих весовых категорий являются Денис Гольцов (PFL, тяжёлый вес), Анатолий Малыхин (ONE, средний и полутяжёлый вес), Рамазан Курамагомедов (Bellator, полусредний вес), Шамиль Мусаев (PFL, полусредний вес), Ислам Махачев (UFC, лёгкий вес), Усман Нурмагомедов (Bellator, лёгкий вес), Гаджи Рабаданов (PFL, лёгкий вес) и Тимур Хизриев (PFL, полулёгкий вес).

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