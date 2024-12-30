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Шавкат Рахмонов показал, как тренируется дома с необычным спарринг-партнёром

Шавкат Рахмонов показал, как тренируется дома с необычным спарринг-партнёром
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Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе, казахстанец Шавкат Рахмонов опубликовал забавный пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит новогодние праздники в кругу семьи.

Боец выложил видео, на котором в домашней обстановке имитирует бой с неким спарринг-партнёром, облачённым в костюм медведя.

Напомним, Рахмонов в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) в соглавном событии турнира UFC 310 одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Ианом Гарри. В последнее время в СМИ всё больше обсуждается ожидаемый бой казахстанца с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 77 кг американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

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