Шавкат Рахмонов показал, как тренируется дома с необычным спарринг-партнёром

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе, казахстанец Шавкат Рахмонов опубликовал забавный пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит новогодние праздники в кругу семьи.

Боец выложил видео, на котором в домашней обстановке имитирует бой с неким спарринг-партнёром, облачённым в костюм медведя.

Напомним, Рахмонов в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) в соглавном событии турнира UFC 310 одержал победу единогласным решением судей над ирландцем Ианом Гарри. В последнее время в СМИ всё больше обсуждается ожидаемый бой казахстанца с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 77 кг американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.