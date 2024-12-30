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Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Артёмом Тарасовым

Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Артёмом Тарасовым
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Звёздный российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Артёмом Тарасовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в команде Емельяненко.

«Тарасов вызвал Александра на бой. Посмотрим, возможно, этот поединок состоится», — приводит слова источника ТАСС.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу. В декабре Емельяненко выступил на турнире NFL 2 в Ингушетии, досрочно победив соотечественника Алексея Гончарова.

Емельяненко единогласным решением судей победил Тарасова в их первом бою, который состоялся в 2021 году.

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