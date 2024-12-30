О'Мэлли пнул болельщика в пятую точку во время визита в Японию

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли встретился с болельщиками в ходе визита в Японию по приглашению местного промоушена Rizin FF.

В ходе данной встречи один из фанатов обратился к О'Мэлли с необычной просьбой — чтобы боец пнул его ногой в пятую точку. Американец не стал разочаровывать своего почитателя и незамедлительно выполнил его просьбу.

Напомним, ранее 30-летний О'Мэлли заявил о том, что перестанет пользоваться социальными сетями в 2025 году, которые, по его мнению, являются серьёзным отвлекающим от важных сторон жизни фактором.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, американский боец разделил октагон с топовым грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.