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Чжан Чжилэй намекнул на бессмысленность боя Фьюри — Джошуа

Чжан Чжилэй намекнул на бессмысленность боя Фьюри — Джошуа
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Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе 41-летний китаец Чжан Чжилэй настаивает, что организация боя между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не имеет большого смысла, так как на данном этапе их карьеры такой поединок не много значит со спортивной точки зрения.

«Об этом бое говорят уже много лет, но я не думаю, что он сейчас много значит со спортивной точки зрения. Когда у этих двоих были пояса, об этом было много разговоров. Теперь ни у одного из них нет поясов, и они всё ещё говорят об этом.

Это хороший способ узнать, кто является одним из лучших британских тяжеловесов, но никакого другого смысла в этом бое я не вижу», — приводит слова Чжилэя Secondsout.

Ранее сообщалось, что сам Чжилэй нацелен на титульный бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

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