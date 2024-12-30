Мераб Двалишвили — о своей популярности: я как Макгрегор, Джонс и Тайсон

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили признался, что его популярность в последнее время резко выросла и порой он ощущает её неприятную сторону.

«За последние пару боёв я привлёк много внимания. Люди стали узнавать меня. Но в то же время появилось много хейта в соцсетях, что мне очень неприятно.

Лучшее, что я могу сейчас сделать — оставаться активным и принимать бои. Я хотел немного отдохнуть, но сейчас чувствую себя как Конор Макгрегор, как Джон Джонс и как Майк Тайсон. Вокруг много драмы. Но ничего страшного. Это даже хорошо», — сказал Двалишвили в выпуске на YouTube-канале ESPN MMA.

Напомним, Мераб Двалишвили свой следующий поединок проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США), где он сразится с непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым в рамках соглавного события турнира UFC 311.