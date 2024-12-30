Камил Гаджиев прокомментировал недовольство Хабиба нынешней формой Махачева

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал распространившийся в Сети видеоролик, на котором легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе, ныне тренер Хабиб Нурмагомедов не дал высокую оценку нынешней физической форме своего подопечного, действующего чемпиона промоушена в этом дивизионе Ислама Махачева.

«Не очень довольный подготовкой Ислама Хабиб – это уже сигнал. Но и Абдулманап всегда был недоволен подготовкой Хабиба», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США), состоится реванш между Махачевым и претендентом на пояс чемпиона промоушена в лёгком весе Арманом Царукяном из Армении.