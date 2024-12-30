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Отменён последний титульный бой 2024 года между Фернандо Мартинесом и Кадзуто Иокой

Отменён последний титульный бой 2024 года между Фернандо Мартинесом и Кадзуто Иокой
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Поединок между чемпионом мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе аргентинцем Фернандо Мартинесом и японцем Кадзуто Иокой официально отменён. Об этом объявил на пресс-конференции Родриго Калабресе, тренер и менеджер аргентинского боксёра.

Этот матч-реванш должен был состояться в Токио в канун Нового года. Однако сегодня, 30 декабря, организаторы боя объявили о его отмене. Причиной этому стало заболевание Мартинеса гриппом.

Мартинес почувствовал первые признаки болезни ещё в прошлый четверг, когда отменил открытую тренировку. Затем в воскресенье он пропустил пресс-конференцию перед боем.

В первом бою, который состоялся в июле этого года, победу решением судей одержал Фернандо Мартинес.

Ожидается, что бой перенесут на первую половину 2025 года.

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