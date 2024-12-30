Тренер Белала Мухаммада рассказал о новой цели бойца в UFC

Луис Тэйлор, тренер действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада, рассказал о планах американца.

«Белал хочет доказать миру, что он один из самых великих, если не величайший полусредневес всех времён. Это его новая цель. Его первой целью было выиграть чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Шах и мат – сделано. Его следующая цель – подняться вверх и доказать всем хейтерам, что он величайший боец в данном дивизионе. Он делает всё, чтобы пройти этот путь.

Он хочет обойти Камару Усмана, он хочет обойти Мэтта Хьюза, и, возможно, даже догнать Жоржа Сен-Пьера, и заявить об этом на весь мир. Скорее всего, это ещё больше раззадорит хейтеров, но это его цель. Когда ты боец, тебе нужна цель. Нужна мотивация. Ты не хочешь быть посредственностью, плывущей по течению от боя к бою. Тебе нужно что-то, что сделает тебя великим. Тебе нужна цель. И это новая цель нашего лагеря», — приводит слова Тэйлора Sportskeeda.

Белал Мухаммад завоевал свой пояс в июле 2024 года на турнире UFC 304, когда в главном бою вечера победил единогласным решением судей Леона Эдвардса.