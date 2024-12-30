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Андраде объяснил, почему не верит в победу Кроуфорда над Альваресом

Андраде объяснил, почему не верит в победу Кроуфорда над Альваресом
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Деметриус Андраде считает, что у бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах Теренса Кроуфорда нет шансов в потенциальном поединке против звёздного мексиканца Сауля Альвареса.

«Да, я так считаю. Мне нравится Кроуфорд. Мы с ним хорошие друзья. Но когда дело доходит до веса и мощи, это дерьмо становится реальной проблемой.

Да и у Канело тоже есть мастерство, он не слабак. Посмотрите, что он сделал с маленькой девочкой [Джермеллом] Чарло. Чарло был большим злым волком, но он весь вечер бегал от пары хуков. Канело провёл пару хуков, и он просто бегал весь вечер. Где была вся его храбрость?

У Кроуфорда есть мастерство, но, когда дело доходит до мощных ударов, их блокировки, Канело тоже знает, как двигаться. Он ловкий парень, не деревянный. Это будет тяжело. Моё мнение — я не думаю, что Кроуфорд сможет победить Канело», — сказал Андраде в выпуске Fight Hub TV.

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