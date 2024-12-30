Азамат Мурзаканов отстранён на 180 дней за нарушение антидопинговой политики UFC

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Азамат Мурзаканов получил 180-дневное отстранение из-за нарушение антидопинговых правил промоушена. Об этом сегодня сообщила независимая организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD), занимающаяся допинг-тестированием.

Сообщается, что тест россиянина дал положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита. Примечательно, что в сентябре 2017 года Антидопинговое агентство США (USADA) уже обнаруживало запрещённые вещества в пробе Мурзаканова. Тогда спортсмена дисквалифицировали на два года.

В своём последнем поединке 3 августа в Абу-Даби в рамках турнира UFC on ABC 7 Мурзаканов одержал победу над Алонзо Менифилдом нокаутом в конце второго раунда.