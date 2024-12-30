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Двалишвили — о бое с Нурмагомедовым: главное, чтобы без дисквалификаций

Двалишвили — о бое с Нурмагомедовым: главное, чтобы без дисквалификаций
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили заявил, что будет рад любой победе над непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым, пошутив, что главное, обойтись без дисквалификаций.

«Это будет жёсткий, хороший бой. Конечно, я буду стараться финишировать его, но любая победа над таким топовым соперником, когда ты наносишь ему первое в карьере поражение, будет отличной. Я ведь бьюсь не с каким-то лёгким оппонентом. Мой соперник — Умар Нурмагомедов, и любая победа над ним будет отличной. Главное, чтобы обошлось без дисквалификаций и всего такого (смеётся). Я буду рад любой победе над ним», — сказал Двалишвилли в выпуске на YouTube-канале UFC.

Напомним, бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США) на турнире UFC 311, где их противостояние станет соглавным событием шоу. Для Двалишвили это будет первая защита титула.

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