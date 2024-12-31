Папа Римский через фото благословил посла мира Дона Кинга

Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск благословил посла мира – 93-летнего легендарного американского промоутера Дона Кинга. Об этом сообщает аккаунт Don King Productions в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что папа Франциск хотел лично благословить Дона Кинга, но тот не смог лично прилететь в Ватикан, чтобы получить благословение, поэтому папа Франциск благословил его через фото.

Дон Кинг за свою карьеру организовал около 500 поединков за титул чемпиона мира. Он работал со многими звёздами бокса, среди которых Майк Тайсон, Мохаммед Али, Ларри Холмс и Эвандер Холифилд.