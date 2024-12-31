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Олейник назвал лучшего российского бойца MMA в 2024 году

Олейник назвал лучшего российского бойца MMA в 2024 году
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Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник назвал, по его мнению, самого успешного соотечественника в MMA в 2024 году.

«Мне больше всего импонирует вариант с Шарой Буллетом. Он одержал три победы, все — абсолютно заслуженные. В каждом из поединков Шарабутдин дрался ярко. И после всех боёв он вёл себя, как настоящий мужчина и патриот своей страны», — цитирует Олейника издание Fight.ru.

За 2024 год Шарабутдин Магомедов провёл три поединка в UFC, в двух из них победив досрочно. 2 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов сразится со звёздным британским ветераном Майклом Пейджем.

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