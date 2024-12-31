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Тим Цзю подвёл итоги 2024 года после двух поражений

Тим Цзю подвёл итоги 2024 года после двух поражений
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю подвёл итоги уходящего 2024 года после двух поражений от американца Себастьяна Фундоры и россиянина Бахрама Муртазалиева.

«2024 год — год невзгод. Я считал себя бойцом, которому всё равно, кто перед ним стоит, я был готов сразиться с любым. Не всегда всё идёт по плану… но это и есть лучшее в боксе. То, что вас не убивает, делает вас сильнее. Спасибо всем за поддержку. Извините, что подвёл…

Мне нравится драться с лучшими. И это то, что я продолжу делать. Надеюсь, у всех будет счастливый и процветающий Новый год. Стремитесь к величию и никогда не теряйте веру. Скоро увидимся», — написал Цзю в социальных сетях.

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