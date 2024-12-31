Украинский чемпион ОИ Хижняк заявил, что не перейдёт в профессиональный бокс

Победитель Олимпийских игр — 2024 украинский боксер Александр Хижняк заявил, что не собирается становиться профессионалом.

По словам спортсмена, он намерен выступить на Олимпиаде — 2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Я сосредоточился на подготовке к следующим Олимпийским играм. Придерживаемся плана, но я уверен, что все победы на любом ринге, на любом направлении чрезвычайно важны сейчас», — приводит слова Хижняка издание Sport.ua.

Александру Хижняку 29 лет. Украинец является серебряным медалистом Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 75 кг. На Олимпиаде в Париже он стал лучшим в весовой категории до 80 кг.