Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Уайлдера ответил, способен ли Бетербиев побить Усика

Тренер Уайлдера ответил, способен ли Бетербиев побить Усика
Комментарии

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о гипотетическом поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

«Может ли Бетербиев победить Усика? Нет, без сомнений. Возможно, у него есть мощь, но вам нужно больше, чем просто сила, чтобы победить Усика. Разве Бетербиев сильнее Фьюри, Дюбуа или Энтони Джошуа? Вопрос заключается не в силе. С этим парнем вам нужно предложить нечто большее», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу YSM Sports Media.

Материалы по теме
Тренер Бетербиева назвал обязательное условие для боя с Усиком

Александр Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android