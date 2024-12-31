Тренер Уайлдера ответил, способен ли Бетербиев побить Усика

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о гипотетическом поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

«Может ли Бетербиев победить Усика? Нет, без сомнений. Возможно, у него есть мощь, но вам нужно больше, чем просто сила, чтобы победить Усика. Разве Бетербиев сильнее Фьюри, Дюбуа или Энтони Джошуа? Вопрос заключается не в силе. С этим парнем вам нужно предложить нечто большее», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу YSM Sports Media.

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Александр Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно: