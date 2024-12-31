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Издание MMA Fighting назвало лучшего бойца в 2024 году

Издание MMA Fighting назвало лучшего бойца в 2024 году
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Издание MMA Fighting назвало лучшего бойца смешанного стиля в 2024 году. Им стал действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия (16-0).

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом организации, нокаутировав во втором раунде бывшего лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.

В своем последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде экс-чемпиона американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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