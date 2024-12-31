Экс-чемпион UFC заявил, что Джон Джонс проиграет в 2025 году

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что руководство организации сможет устроить поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Думаю, что в 2025 году мы увидим самый большой бой в истории тяжёлого веса между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом, и когда пыль уляжется, мы услышим, как все кричат: «Том Аспиналл! Том Аспиналл!» — сказал Биспинг в эфире TNT Sports.

В своём последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Джонс на UFC 309 в ноябре нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.