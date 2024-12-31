Шлеменко: мне пришлось огорчить Исмаилова, его реванш с Токовым был на мази

Именитый российский боец Александр Шлеменко считает, что Магомед Исмаилов хотел его поражения в реванше с Анатолием Токовым, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре. Напомним, Шлеменко победил раздельным решением по итогам трех раундов.

«Исмаилов не дождался победы Анатолия Токова. Что я могу сказать? Даже рад, что мне пришлось огорчить Магу. Понимаю его грусть, теперь за их реванш с Токовым никто не заплатит. Реванш был на мази. По сути, что оставалось сделать? Только победить старого беспринципного блогера — и всё, можно было делать реванш. Но планы я спутал», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.