Камил Гаджиев назвал лучшего бойца UFC в 2024 году

Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал, по его мнению, лучшего бойца UFC в 2024 году.

«Тоже считаю, что Топурия. И на самом деле дерётся очень, очень круто», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом организации, нокаутировав во втором раунде бывшего лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.

В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде экс-чемпиона американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Материалы по теме Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Топурии в бою с Оливейрой

Российский боец посёк чемпиона UFC Топурию: