«Непонятно, в чём он хорош». Аспиналл высказался о Дрикусе дю Плесси

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о действующем обладателе титула в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Он очень странно дерётся, как по мне. Со стороны тяжело понять, в чём он хорош. Но есть вещи, которые невозможно увидеть, находясь вне клетки. Скорость и тайминг тяжело увидеть, их нужно прочувствовать.

В начале года он одержал большую победу над Шоном Стриклендом, а затем победил легенду в лице Исраэля Адесаньи. Два великолепных выступления. Очень хочу увидеть, как он покажет себя в 2025 году», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.