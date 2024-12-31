Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гвоздик: Усик уже давно превзошёл братьев Кличко

Гвоздик: Усик уже давно превзошёл братьев Кличко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик прокомментировал победу соотечественника Александра Усика в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Если в первом бою были сюрпризы как с одной, так и с другой стороны, то в реванше всё было ожидаемо. Саша просто выполнил свою работу и одержал уверенную победу. Реванш был более ровный, напряжённый, но Усик победил без вопросов. Он уже давно превзошёл братьев Кличко. После первого боя с Фьюри Усик стал абсолютом в супертяжах, до этого был в крузервейте, а братья Кличко никогда не были абсолютами, хотя они дали огромный толчок для развития бокса на Украине», — приводит слова Гвоздика «Спорт-экспресс в Украине».

Материалы по теме
Александр Усик назвал лучшего действующего боксёра в мире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android