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Менеджер Усика: вероятнее всего, Александр опять станет абсолютным чемпионом

Менеджер Усика: вероятнее всего, Александр опять станет абсолютным чемпионом
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Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (23-0, 14 KO), считает, что его подопечный может во второй раз объединить все титулы дивизиона.

«Вероятнее всего, Александр опять станет абсолютным чемпионом», — написал Климас в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, действующим чемпионом IBF является британец Даниэль Дюбуа. Отметим, что боксёры уже встречались в августе 2023 года, и Усик победил нокаутом в девятом раунде. В настоящий момент британец идёт на серии из трёх побед.

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