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Фрэнсис Нганну встретился с Самуэлем Это'О

Фрэнсис Нганну встретился с Самуэлем Это'О
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсис Нганну разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями. Нганну показал, как встретился с именитым камерунским футболистом Самуэлем Это'О. Также на встрече присутствовали франко-камерунский боец Седрик Думбе и ещё два футболиста: француз Орельен Тчуамени и камерунец Фабрис Ондоа.

«Просто несколько ребят наслаждаются прекрасным ужином. Спасибо, Самуэль, что собрал нас вместе», — подписал фото Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

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