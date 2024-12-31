«Вариантов быть не может». Кудряшов ответил, кого считает лучшим боксёром в 2024 году

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов назвал, по его мнению, лучшего профессионального боксёра в 2024 году.
«Здесь других вариантов быть не может. Да, Александр Усик. Я думаю, что людей, которые захотят поспорить со мной, будет немного.
Если мы берём победу Дюбуа над Джошуа, то Усик победил Энтони дважды. Если брать их достижения, то Дюбуа — чемпион IBF, а Усик — чемпион по всем остальным версиям. Если брать размах, информационное сопровождение боя, Усик, наверное, затмил и закрыл всех остальных», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.
Тайсон Фьюри отдал дань уважения Александру Усику: