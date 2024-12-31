Сергей Ковалёв назвал желаемого соперника для Усика

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв считает, что лидер супертяжёлого дивизиона украинец Александр Усик должен провести реванш с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я бы посмотрел реванш с Дюбуа, в первом бою была странная ситуация. Я бы посмотрел реванш. Честно, не слежу за супертяжёлым весом и не знаю, кто сейчас может стать конкурентом для Александра. Но сейчас он действительно лучший», — сказал Ковалёв в интервью на YouTube-канале SecondsOut.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.