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Биспинг назвал доминирующую силу в женском минимальном весе UFC в 2025 году

Биспинг назвал доминирующую силу в женском минимальном весе UFC в 2025 году
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45-летний английский бывший боец и чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Майкл Биспинг заявил, что чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) китаянка Вэйли Чжан потеряет свой титул, который перейдёт к 33-летней американке Татьяне Суарез.

«Нужно отдать должное Татьяне Суарез, которая заслуживает большего – я уже говорил об этом в прошлом году. Конечно, она будет драться с Вэйли Чжан, так что посмотрим, чем это закончится. Я просто думаю, что борьба, которой владеет Татьяна Суарез, доставит массу проблем многим людям. В следующем году, так или иначе, она станет чемпионкой», — приводит слова Биспинга издание MMAJunkie.

Напомним, в соглавном поединке в рамках титульного боя в минимальном весе на турнирe UFC 312 встретятся первый номер рейтинга бойцов женского минимального дивизиона UFC 33-летняя американка Татьяна Суарез (10-0) и действующая чемпионка в весе до 52 кг Вэйли Чжан (25-3).

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