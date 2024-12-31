Джексон — о своём поражении на UFC 309: унизительно проиграть из-за того, чем гордишься

36-летний американский профессиональный боец ​​смешанных единоборств Дэймон Джексон прокомментировал своё поражение на турнире UFC 309 болевым приёмом в первом раунде от Джимма Миллера.

«Это был очень эмоциональный вечер. За последние два или три года у меня было много событий, которыми я ни с кем не делился. Я как бы держал это при себе, и у меня просто многое происходило. Было очень унизительно выходить в октагон и проигрывать таким образом [болевым приёмом], хотя я гордился своим джиу-джитсу, своей борьбой.

Выйти на поле и понести такое поражение, это было просто ужасно – так неожиданно и так шокирующе. Я даже не мог по-настоящему осознать тот факт, что я только что проиграл», — приводит слова Джексона издание MMAJunkie.