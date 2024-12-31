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Боец UFC, оставивший перчатки на ринге после поражения осенью, решил не завершать карьеру

Боец UFC, оставивший перчатки на ринге после поражения осенью, решил не завершать карьеру
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36-летний американский профессиональный боец ​​смешанных единоборств Дэймон Джексон (23-8-1 ММА, 6-6-1 UFC), снявший перчатки и оставивший их посреди октагона после поражения в первом раунде болевым приёмом от Джима Миллера на UFC 309 в ноябре, заявил, что не собирается завершать карьеру.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джим Миллер (W) — Дэймон Джексон
17 ноября 2024, воскресенье. 04:25 МСК
Джим Миллер
Окончено
SUB
Дэймон Джексон

«Я ещё не закончил, парни, правда, ещё не закончил. Я занимаюсь в спортзале два-три раза в день, как обычно. Я всё ещё останусь в этом бизнесе, на 100% уверен, просто в тот вечер я морально переутомился, и мне была необходима настоящая перегрузка. Так что продолжу идти к своим целям. Мне просто нужно определиться с тем, что я хочу делать дальше.

Но не собираюсь драться нигде, кроме UFC. Мне плевать на чужие контракты. Мне плевать на всех остальных», — приводит слова Джексона издание MMAJunkie.

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