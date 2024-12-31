Биспинг дал прогноз на судьбу титула в легчайшем женском весе UFC

45-летний английский бывший боец и чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Майкл Биспинг заявил, что двукратная олимпийская чемпионка, а также действующий боец женского легчайшего дивизиона UFC Кайла Харрисон отберёт пояс у Джулианны Пеньи и будет новой чемпионкой в 2025 году.

«Чемпионка в легчайшем весе среди женщин… что ж, в обсуждении будет только одно имя: Кайла Харрисон. Без обид и оскорбления для Джулианны Пеньи, я думаю, она отлично подходит для этого вида спорта, она хороший и забавный человек. С ней приятно сидеть и смотреть бои, потому что она всё время говорит много глупостей. Она великолепна.

Но я считаю, что Кайла Харрисон будет очень крупной звездой, она слишком сильна, поскольку доминирует в дзюдо, обладает отличной психологией. Она уложит Пенью, она проведёт болевой или удушающий, а потом получит пояс в свои руки», — приводит слова Биспинга издание MMAJunkie.