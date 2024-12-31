Обновлённый кард дебютного шоу WWE Raw на Neflix. Дебют бывшей звезды AEW

В ночь на 7 января в Лос-Анджелесе на арене клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» «Интьют Доум» состоится дебютный эфир на стриминговом сервисе Netflix шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Raw. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом выпуска.

Кард шоу WWE Raw на Netflix 7 января:

1. СМ Панк сразится с Сетом Роллинсом;

2. Рей Мистеро и таинственный партнёр против Нового Дня. Ожидается, что свой дебют совершит бывший рестлер All Elite Wrestling (AEW) Пентагон-младший;

Фото: Из личного архива Зеро

3. Роман Рейнс против Соло Сикоа за звание «Вождь племени»;

4. Лив Морган (чемпионка) против Рии Рипли в матче по правилам «Последняя стоящая на ногах» за женское мировое чемпионство;

5. Своё появление на арене совершит Джон Сина и даст начало своего прощального тура с реслингом;

6. Дрю Макинтайр против Джея Усо.

7. Возможен поединок между Дакотой Кай и Лайрой Валькирией за вакантный Интерконтинентальный титул.

8. Также многие инсайдеры ожидают появления неоспоримого чемпиона Коди Роудса.

Пентагон-младший — мексиканский лучадор-энмаскарадо, в последнее время выступавший в All Elite Wrestling под именем Пента Эль Зеро Мьедо.