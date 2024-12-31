Экс-боец UFC — о будущем Чимаева: никогда больше не стану недооценивать этого человека

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг спрогнозировал успех непобеждённому российскому бойцу среднего дивизиона Хамзату Чимаеву.

«Это интересно, потому что я смотрю здесь на рейтинг. Никогда не думал, что мы увидим год, когда Роберт Уиттакер не будет фигурировать в разговорах. Это просто показывает, что спорт — жестокий мир. Очевидно, что в прошлый раз Хамзат Чимаев показал себя с лучшей стороны, и да, я должен отдать ему все лучшие почести.

Дрикус [дю Плесси] — потрясающий чемпион. Думаю, что у него с Шоном [Стриклендом] будет ещё один близкий бой, но в любом случае, когда Хамзат получит свой шанс, он одержит победу и заберёт титул. Я имею в виду после того, что он сделал с Робертом Уиттакером — никогда больше не стану недооценивать этого человека», — приводит слова Биспинга издание MMAJunkie.